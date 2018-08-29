Полиция задержала в Москве таксиста, который уехал с малолетним ребенком пассажирки

Это произошло в тот момент, когда потерпевшая вышла из машины на Щелковском шоссе. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, в момент задержания ребенок спал на заднем сиденье. Ему не исполнилось еще и 2-х лет. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.