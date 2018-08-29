Юрист-консультант Белого дома Макган, который сотрудничает со спецпрокурором Мюллером, осенью покидает свой пост

Юрист-консультант Белого дома Дональд Макган, который сотрудничает со спецпрокурором Мюллером, осенью покидает свой пост. Как сообщил в своем Твиттере президент США Дональд Трамп, он благодарен специалисту за его работу. Ранее Трамп дал разрешение Макгану сотрудничать с Мюллером по делу о вмешательстве России в президентские выборы. Однако, по сведениям CNN, он был ошеломлен, когда узнал, что юрисконсульт общался с подчиненными спецпрокурора в общей сложности около 30-ти часов. Трамп не представлял масштабом взаимодействия между Белым домом и спецпрокурором. Президента беспокоит, какую именно информацию юрист раскрыл следствию.