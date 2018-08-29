Юрист-консультант Белого дома Макган, который сотрудничает со спецпрокурором Мюллером, осенью покидает свой пост
Юрист-консультант Белого дома Дональд Макган, который сотрудничает со спецпрокурором Мюллером, осенью покидает свой пост. Как сообщил в своем Твиттере президент США Дональд Трамп, он благодарен специалисту за его работу. Ранее Трамп дал разрешение Макгану сотрудничать с Мюллером по делу о вмешательстве России в президентские выборы. Однако, по сведениям CNN, он был ошеломлен, когда узнал, что юрисконсульт общался с подчиненными спецпрокурора в общей сложности около 30-ти часов. Трамп не представлял масштабом взаимодействия между Белым домом и спецпрокурором. Президента беспокоит, какую именно информацию юрист раскрыл следствию.
Комментарии2
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novyrusich 29 августа 2018 | 22:48
В США соблюдение законов это мания какая-то.
Потому как пословицы нет : закон что дышло, куда повернул - туда и вышло!"
Вот Трамп теперь и вертится как уж на сковороде.
Сдают его все его юристы.
juche 29 августа 2018 | 22:54
А ты не воруй. Жиглов.