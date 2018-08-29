Сирийские правительственные войска готовят наступление на провинцию Идлиб
Эту операцию обсуждают Россия и Турция, которая поддерживает некоторые группировки в этой провинции, передает Reuters. Идлиб называют «последним большим оплотом постанцев». По данным источников агентства, на первых этапах боевые действия будут вестись на юге и востоке провинции, но не в самом городе Идлиб. Правительственные войска и поддерживающие Дамаск группировки также планируют укрепить западную границу города Алеппо, расположенного к северо-востоку от Идлиба, на случай контратаки со стороны оппозиционных группировок.
Комментарии12
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parasuk_ 29 августа 2018 | 22:37
Будут жарить сирийских бандеровцев как их украинских братьев в котле.
glotov 29 августа 2018 | 22:39
Параллельно натовцы готовят спектакль под названием "Химатака" с последующими ракетными ударами по правительственным войскам Сирии . Помпео уже в работе.
novyrusich 29 августа 2018 | 22:43
glotov: Опять героических россиянских воинов под лавку загонят.
Они после разгрома своих подопечных вылезут, отряхнутся и скажут: а чо, мы ничо, мы под лавкой сидели, потому что нас не тронули.
вот если бы тронули, то мы бы .... ух, полные штаны наложили.
glotov 29 августа 2018 | 22:54
novyrusich: Военный успех России в Сирии сегодня не подвергает сомнению никто в мире. Только дебилы злопыхуйствуют.
pavelmistery 29 августа 2018 | 23:02
glotov: Проснитесь! В мире говорят совершено противоположное. Неужели все дебилы? ))
alexsokol777 29 августа 2018 | 23:03
pavelmistery:
Разве весь мир говорит противоположное?
mathmovesu 29 августа 2018 | 23:04
glotov: самый успех, это когда пару сотен вагнеровцев в песок закатали, да?
novyrusich 29 августа 2018 | 23:06
glotov: бедный дурачок, какие военные успехи у 30 самолетов и пары сотен обслуги?
Израиль летает по Сирии вдоль и поперек, бомбит кого и где хочет, амеры гвоздят при наличии желания.
А россиянцы во время этих бомбежек героически под лавкой сидят.
glotov 29 августа 2018 | 23:12
Вы бы почитали что-нибудь.
sadda 29 августа 2018 | 22:48
На пенсии старикам у Пути нет денег, а на войну с Сирией пожалуйста. Платил бы из своего кармана, урод.
prade 29 августа 2018 | 22:49
Все таки Асад собирается атаковать Идлиб и поэтому собирался использовать химическое оружие. А то кричали, что США готовят подставу. Желаю Асаду и его союзнику поражение в этой битве.
alexsokol777 29 августа 2018 | 22:59
prade: Все таки Асад собирается атаковать Идлиб и поэтому собирался использовать химическое оружие. А то кричали, что США готовят подставу
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США и готовят.
Асад без химлружия добьёт терористов, так зачем ему химоружие применять ????
А вот америкосам нужно помогать терористам, значит нужно устроить провокацию и за это разбомбить войска асада, что даст терористам передышку.
Всё логично и понятно.
Кому выгодно, тот и делает.