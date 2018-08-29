Сирийские правительственные войска готовят наступление на провинцию Идлиб

Эту операцию обсуждают Россия и Турция, которая поддерживает некоторые группировки в этой провинции, передает Reuters. Идлиб называют «последним большим оплотом постанцев». По данным источников агентства, на первых этапах боевые действия будут вестись на юге и востоке провинции, но не в самом городе Идлиб. Правительственные войска и поддерживающие Дамаск группировки также планируют укрепить западную границу города Алеппо, расположенного к северо-востоку от Идлиба, на случай контратаки со стороны оппозиционных группировок.