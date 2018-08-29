Следователи в Карачаево-Черкессии начали проверку жалоб местного жителя на пытки со стороны сотрудников центра Э

Следователи в Карачаево-Черкессии начали проверку жалоб местного жителя на пытки со стороны сотрудников центра по противодействию экстремизму. 38-летний пострадавший утверждает, что полицейские «склоняли его к сотрудничеству», а когда он отказался, начали пытать электричеством, говорится на сайте республиканского управления СКР. Медицинская экспертиза подтвердила у потерпевшего рану правой руки, которая могла возникнуть под воздействием тока. Еще врачи зафиксировали кровоподтёки на затылке и на левом глазу.