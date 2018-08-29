Заключенный белгородской колонии пожаловался на пытки

Дмитрий Рубанов отбывает наказание в исправительной колонии № 7. Его подруга обратилась в фонд «В защиту прав заключенных». В записке, которую она передала правозащитникам, осужденный утверждает, что его избивают каждый день, в том числе с применением электрошокера. В фонде говорят, что получили жалобы на пытки от еще двух заключенных этой же колонии — Максима Друсы и Алексея Куценко.