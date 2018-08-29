Из-за сбоя в системе Росреестра россияне неделю не могут зарегистрировать сделки по продаже или покупке имущества
Из-за сбоя в системе Росреестра россияне почти неделю не могут зарегистрировать сделки по продаже или покупке имущества. Заблокирована регистрация договоров долевого участия, пишет сайт Ура.Ру. В федеральном ведомстве объясняют происходящее «техническим сбоем». В разных регионах, как сообщается, многофункциональные центры прекратили прием документов. По предварительным данным, в общей сложности речь идет о 51 субъекте Федерации. В пресс-службе Росреестра говорят об аварии в центре обработки данных Ростелекома, Там предполагают, что работоспособность системы удастся восстановить к 31 августа.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 22:45
Пора отказываться от компьютера, этого капиталистического бесовского изделия.
Нужно создать новые высокотехнологические рабочие места операторов по ручному заполнению документации.
Как раз для россиянок 55-60 лет.
begly_ 29 августа 2018 | 22:55
Пусть регистрируют в цэрквах, как это раньше было. Думаю что патриарх не будет против.