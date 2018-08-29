Суд приговорил бывшего вице-президента Международной федерации футбола к девяти годам тюремного заключения
Суд Нью-Йорка приговорил бывшего вице-президента Международной федерации футбола Хуана Анхеля Напоута к девяти годам тюремного заключения. Парагвайского спортивного функционера признали виновным по делу о коррупции. Ранее бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин был приговорен к четырем годам тюрьмы по аналогичному обвинению.
Комментарии2
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ugiazov 29 августа 2018 | 22:12
Штраф или конфискация тоже?
vngn 29 августа 2018 | 22:38
José Maria Marin- Жозе Мария Марин. Что за шабашники на Эхе новости пишут?