В Турции на телеканалах перестали показывать американские вестерны

Обычно их транслировали каждое воскресенье утром. Государственная телекомпания TRT объяснила это ухудшением американо-турецких отношений. Как отмечает местное издание Т24, вестерны пользовались в Турции такой популярностью, что даже министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сравнивал политику Вашингтона в отношении Анкары с фильмами о ковбоях.

Белый дом ввел санкции против Турции из-за того, что ее власти отказались освободить американского пастора, которого считают причастным к деятельности террористов.