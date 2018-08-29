В Турции на телеканалах перестали показывать американские вестерны
Обычно их транслировали каждое воскресенье утром. Государственная телекомпания TRT объяснила это ухудшением американо-турецких отношений. Как отмечает местное издание Т24, вестерны пользовались в Турции такой популярностью, что даже министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сравнивал политику Вашингтона в отношении Анкары с фильмами о ковбоях.
Белый дом ввел санкции против Турции из-за того, что ее власти отказались освободить американского пастора, которого считают причастным к деятельности террористов.
Комментарии3
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len56 29 августа 2018 | 22:13
Турки бомбят Стамбул.
b522 29 августа 2018 | 22:16
При этом турки в с удовольствием требуют доллары с туристов и с неохотой берут свои лиры.
ugiazov 29 августа 2018 | 22:16
А как в Турции с электроникой двойного назначения? Как в России?