Buzzfeed: Российские власти тайно финансировали интернет-издание Baltnews
Российские власти тайно финансировали интернет-издание Baltnews, пишет портал Buzzfeed. Утверждается, что средства на запуск и работу Baltnews перечислялись через фирмы, связанные с агентством «Россия сегодня».
Филиалы Baltnews в Литве, Латвии и Эстонии были запущены в октябре 2014-го года при поддержке неправительственной организации Altmedia, созданной ранее для защиты интересов русскоговорящих в Эстонии. Она связана с агентством «Россия сегодня» через несколько подставных фирм, с помощью которых перечислялись средства. За запуск изданий в Прибалтике отвечал россиянин Александр Корнилов, который обещал, что эти интернет-СМИ будут развлекательными и свободными от политики. О финансировании из России стало известно благодаря уголовному делу о неуплате налогов, которое было заведено на Корнилова.
В распоряжении Buzzfeed оказались сообщения из чата в Skype, где Корнилов обсуждал список утвержденных тем с одним из сотрудников «России сегодня». Некоторые из них проходили под грифом «обязательно». Например, в Москве делали акцент на темах, которые бы показывали напряженность внутри ЕС или США, а также освещали конфликт на юго-востоке Украины и события в Крыму.
На сайте Baltnews утверждается, что он принадлежит агентству «Россия сегодня». Корнилов на вопросы Buzzfeed отвечать отказался, заявив, что больше не работает в издании.
Комментарии5
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ugiazov 29 августа 2018 | 22:19
Ещё одному клеветнику прищемили язык.
ankir 29 августа 2018 | 22:55
ugiazov: Buzzfeed -это пропагандонский портал
ankir 29 августа 2018 | 22:20
таким образом желтый портал Buzzfeed читает чужую переписку из Skype? А как они получили доступ? А еще две бабульки на лавочке разговаривали и они подслушали.
vis_a_vis 29 августа 2018 | 22:56
\\ ankir: А как они получили доступ? //
Возможно, один из участников чата в Skype представил ее, об этом не подумали?
kkdv75 29 августа 2018 | 23:10
А кто эту "помойку" финансирует