Buzzfeed: Российские власти тайно финансировали интернет-издание Baltnews

Российские власти тайно финансировали интернет-издание Baltnews, пишет портал Buzzfeed. Утверждается, что средства на запуск и работу Baltnews перечислялись через фирмы, связанные с агентством «Россия сегодня».

Филиалы Baltnews в Литве, Латвии и Эстонии были запущены в октябре 2014-го года при поддержке неправительственной организации Altmedia, созданной ранее для защиты интересов русскоговорящих в Эстонии. Она связана с агентством «Россия сегодня» через несколько подставных фирм, с помощью которых перечислялись средства. За запуск изданий в Прибалтике отвечал россиянин Александр Корнилов, который обещал, что эти интернет-СМИ будут развлекательными и свободными от политики. О финансировании из России стало известно благодаря уголовному делу о неуплате налогов, которое было заведено на Корнилова.

В распоряжении Buzzfeed оказались сообщения из чата в Skype, где Корнилов обсуждал список утвержденных тем с одним из сотрудников «России сегодня». Некоторые из них проходили под грифом «обязательно». Например, в Москве делали акцент на темах, которые бы показывали напряженность внутри ЕС или США, а также освещали конфликт на юго-востоке Украины и события в Крыму.

На сайте Baltnews утверждается, что он принадлежит агентству «Россия сегодня». Корнилов на вопросы Buzzfeed отвечать отказался, заявив, что больше не работает в издании.