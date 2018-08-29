«Би-Би-Си» изучила переписку погибших в Центральной Африканской Республике российских журналистов
Большинство вопросов сейчас вызывает фигура проводника (или так называемого фиксера), — сказал в эфире «Эха Москвы» корреспондент русской службы компании Илья Барабанов. Илья Барабанов добавил, что Мартин во время переписки всегда давал компетентные развернутые ответы.
Комментарии3
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romashka__ 29 августа 2018 | 22:10
Западня и гибель журналистов открыла все "гуманитарные" акции Кремля в ЦАР.
ext_lev_ev 29 августа 2018 | 22:32
Читаем внимательно: жена Расторгуева (если это была она), похоже, слила переписку мужа тем, кто был готов её взять. Чем скорее, тем лучше. Слила "сегодня". Потому что она была очень зла на Ходорковского и Коняхина. Которые, как она выяснила сегодня, ничего не сделали для защиты журналистов.
То, что вчера этих журналистов (скорее всего) убили люди, работающие в той же конторе, куда она эту переписку сливала, для жены Расторгуева уже не важно. Потому что это было вчера. Для этой тёти никакого вчера нет, ПОХОЖЕ, не существует, забыто и быльем поросло.
Издревле это - российская болезнь: нежелание и неумение думать хотя бы на день вперед и вспоминать хотя бы на день назад. Бандиты, которые находятся у власти в России, то и дело проигрывают на международной арене, потому что они не умеют считать даже на два хода вперед. Но они хотя бы смотрят на доску. А вот оппоненты этих бандитов внутри России, впрочем, как и все остальные россияне, не умеют даже и этого.
parasuk_ 29 августа 2018 | 22:26
bbc подбирает объедки за фан, но пытаются сохранить лицо и изобразить независимость. А вот шестерки ходорковского заметно нервничают и несут совсем уж непотребную ахинею