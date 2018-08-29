«Би-Би-Си» изучила переписку погибших в Центральной Африканской Республике российских журналистов

Большинство вопросов сейчас вызывает фигура проводника (или так называемого фиксера), — сказал в эфире «Эха Москвы» корреспондент русской службы компании Илья Барабанов. Илья Барабанов добавил, что Мартин во время переписки всегда давал компетентные развернутые ответы.