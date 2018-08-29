СМИ: США рассчитывают достичь понимания с Россией перед введением нового пакета санкций за «дело Скрипалей»

США рассчитывают достичь понимания с Россией перед введением нового пакета санкций за «дело Скрипалей», утверждает The Washington Post. По словам источников газеты, этому будут посвящены переговоры американского госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее в телефонном разговоре глава Госдепартамента запросил российскую сторону о встрече. В обмен на отказ от введения санкций Вашингтон запросит уступки по Сирии или Украине, утверждают собеседники газеты. Первый пакет американских санкций в связи с «делом Скрипалей» в Великобритании вступил в силу уже на этой неделе. Но второй пакет, анонсированный на ноябрь, должен стать более серьезным ударом по двусторонним отношениям.