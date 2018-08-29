СМИ: США рассчитывают достичь понимания с Россией перед введением нового пакета санкций за «дело Скрипалей»
США рассчитывают достичь понимания с Россией перед введением нового пакета санкций за «дело Скрипалей», утверждает The Washington Post. По словам источников газеты, этому будут посвящены переговоры американского госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее в телефонном разговоре глава Госдепартамента запросил российскую сторону о встрече. В обмен на отказ от введения санкций Вашингтон запросит уступки по Сирии или Украине, утверждают собеседники газеты. Первый пакет американских санкций в связи с «делом Скрипалей» в Великобритании вступил в силу уже на этой неделе. Но второй пакет, анонсированный на ноябрь, должен стать более серьезным ударом по двусторонним отношениям.
Комментарии9
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tiridas 29 августа 2018 | 22:17
// В обмен на отказ от введения санкций Вашингтон запросит уступки по Сирии или Украине, утверждают собеседники газеты. Первый пакет американских санкций в связи с «делом Скрипалей» ...//
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Какие Скрипали, зачем они штатникам?! )))
Сирия, Украина, "Кемска волость, я, я" - вот, что им интересно!
($_$)
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patrikk_1 29 августа 2018 | 22:19
В обмен на отказ от введения санкций Вашингтон запросит уступки по Сирии или Украине, утверждают собеседники газеты...
Это что ещё за разговоры, как это возможно? Если россияне нагло и цинично применили боевые отравляющие вещества во время химической атаки на территории Британии, самого верного союзника США, то о каких уступках может идти речь? По-моему, торг тут не уместен.
curious69_ 29 августа 2018 | 22:19
Американцы реально ТУПЫЕ... Какой нахрен Лавров? Он просто путинский попугай....
ugiazov 29 августа 2018 | 22:23
curious69_: Они думают что Лавров расплачется и признается?
glotov 29 августа 2018 | 22:24
Циничная Америка
ankir 29 августа 2018 | 22:27
как можно с шулером (США) договориться. А за Нагасаки не введут новый пакет санкций?
andy66 29 августа 2018 | 22:32
нельзя договориться с тем, кто выполнение договоров считает признаком слабости
petrovich_spb 29 августа 2018 | 22:44
Фули теперь балаболить. Еще в 2014-м надо было разом SWIFT обрубать.
seryj_wolk 29 августа 2018 | 22:52
Должны же рфики понимать за что им такие неприятности. Вот лаВрун им все и расскажет.