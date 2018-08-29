В правительстве подсчитали потенциальные потери от предложения повысить пенсионный возраст для женщин только до 60 лет
В правительстве подсчитали потенциальные потери от предложения президента повысить возраст выхода на пенсию для женщин только для шестидесяти лет. Они исчисляются миллиардами, — сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Татьяна Голикова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста нужно для обеспечение возможности индексировать пенсии.
В свою очередь, по оценке первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, такие корректировки потребуют изменений в бюджетных планах. Речь, по мнению министра, идет о 500 миллиардах рублей в течение 6-ти лет.
Рубль усилил падение после сегодняшний высказывания министра финансов Антона Силуанова. Этим вечером доллар торгуется на московской бирже в районе 68-ми рублей, евро превысил отметку в 79,5.
Комментарии33
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romashka__ 29 августа 2018 | 22:06
Куда делся настоящий Путин? Зачем обсуждать демагогию двойника?
Вы на глазенки его посмотрите!!!
naabnatacsha2010__ 29 августа 2018 | 22:15
romashka__: Инсайдер подсчитал коррупц. доходы "элиты" в пенсиях. Только что вышла статья. Впечетляет. (((
uhovostro 29 августа 2018 | 22:07
Прочитал новость и мне аж стыдно и совестно как-то стало - отнимаю последнее у наших чиновников! Можно сказать, прямо из горла вынимаю...
navsegda 29 августа 2018 | 22:08
Если повышение пенсионного возраста связано с такими тратами , то нах его вообще было увеличивать ? Что-то мутят жуки кремлёвские
lenin3 29 августа 2018 | 22:09
В принципе,такие как Голиковы,нужны Вошьдю для того,чтоб подтвердить известную в некоторых кругах истину:виноват не Вошьдь,виноваты плохие бояре,гнобящие народ.А бояром от этого нехолодно,не жарко:пусть нас считают плохими,но воровать мы от этого хуже не станем...
timber_head 29 августа 2018 | 22:10
"Потери"? Правда? Вы насильственно заставляли людей всю жизнь отчислять в пенсионный фонд, прое...ли все их накопления, теперь заставляете работать до смерти опять же продолжая платить за "обеспеченную старость", которой не будет (срок выхода на пенсию мужчины 65, а срок его жизни 66) и называете "потерями" то, что ещё хотите, но не можете с них содрать? Мне вот интересно, откуда такие уроды вообще берутся? Верные воспитанники ВЛКСМ и КПСС, блин. Сволочи.
cite 29 августа 2018 | 22:15
Потери от вонючего крыма и других авантюр слабо подсчитать, а правительство?!
koshkaedu 29 августа 2018 | 22:25
cite: Собирания русских миров (Крым, Абхазия, Ю. Осетия. Сирия) - это не потери, это вклад в фонд будущих поколений.
cite 29 августа 2018 | 22:47
koshkaedu: Вы забыли про Израиль, там тоже много наших.))
timber_head 29 августа 2018 | 22:53
koshkaedu: В фонд будущих поколений китайцев? Им ни Крым, ни Абхазия не нужны. Они вполне удовлетворятся Сибирью и Дальним Востоком.
furuncul1 29 августа 2018 | 22:18
Они уже то, что украли у нас, записывают в свои потери, когда крохи возвращают.
abuvgrobu 29 августа 2018 | 22:18
В капиталистическом государстве власть выражает интересы правящего класса — капиталистов. Никаких решений
не в пользу правящего класса быть принято не может. "Мнение народа" может лишь несколько скорректировать
решение с целью избежать экцессов. В 1991 году вы сами выбрали новый путь. Теперь надо кушать и не обляпаться.
А Путин слегка смягчит формулировки и, скорее всего, сдвинет реформу чуть дальше. За пределы своего срока.
По-другому быть не может. Это капитализм, деточки.
i_c_e 29 августа 2018 | 22:28
abuvgrobu: Ленина начитались? У нас не тот «капитализм», что Лукич клеймил. У нас, по Путину, «суверенная демократия».
furuncul1 29 августа 2018 | 22:40
abuvgrobu: Дядя, ты никогда не жил в капиталистическом государстве.
abuvgrobu 29 августа 2018 | 22:46
furuncul1: Тётя, расскажи об этом своей бабушке..
mews Михаил Степанцов 29 августа 2018 | 22:48
abuvgrobu, и в чем же защита капиталистов? В том, что капиталиста заставляют перед выплатой работнику зарплаты отстегивать государству 30%, а работнику с этого никакой радости? Вот скажет капиталист работнику: я же за тебя соцпакет выплачиваю, а работник посоветует капиталисту засунуть этот пакет себе в одно место. Работник-то этих денег не получит.
И в чем бонус капиталиста?
timber_head 29 августа 2018 | 23:29
abuvgrobu:
""Мнение народа" может лишь несколько скорректировать"
Шо ты говоришь... Вот ведь гады эти капиталисты... А в СССР все было совсем не так... А Крымнаш да? А чего ж его во времена СССР передали Украине, если вы сейчас вопите, что решение это было принято незаконно и никого не спросясь? Ты уж выбери - либо Крым не наш, либо в СССР власти было глубоко нас...ть на мнение "народа". К слову говоря, референдум как "высшее волеизъявление" появился только в конституции 1977 (да и то не факт что в первой редакции), а до этого никому даже в голову не приходило, что в СССР народ может САМ что-то решать. Кстати, а откуда ты знаешь как у них, у капиталистов? Я вот второй год наблюдаю капиталистических финских старичков - все вполне счастливы, на лодочках ходят, домики имеют. Или ты по "загневающей стадии советского строя" (все точно по Марксу), которая у нас процветает? Так у нас, батенька, такой же феодализм как был в СССР, только пришедший в окончательный упадок.
cherepovets 29 августа 2018 | 22:24
=подсчитали потенциальные потери от предложения повысить = триллионами долларов исчисляются потери народов РФ от деятельности всем известной гоп-компании. И ведь не унимаются. Крепко вцепились.
buzukin1908 29 августа 2018 | 22:25
Ба! Да они эти денежки уже расписали :) Какая боль - у мадам Арбидол недостача!
А вот што бы не повысить зарплаты - законодательно, не меньше чем в К или даже в N раз, К - маловато будет :) Тогда и отчисления в ПФР разом увеличились бы, и ВВП махнул до небес :) Жаба давит? Креатива не хватает? Может, не стадионы строить, а предприятия?
bekipp 29 августа 2018 | 22:30
Вор сожалеет о том что осталось, хозяин о том, что украли.
mozhem_povtorit 29 августа 2018 | 22:34
Заверещали либерасы из правительства, прижал Президент вас сук!? После 2024г. он вас унижит, и мы ему с удовольствием поможем!
vis_a_vis 29 августа 2018 | 23:08
\\ mozhem_povtorit: Заверещали либерасы из правительства, прижал Президент вас сук!? //
Этот коммент напомнил мне цитату из школьного учебника по истории средних веков: "Неграмотные крестьяне думали, что король хочет блага для простого народа, но чиновники нарушают его волю".
Вот и ты мыслишь так же - как неграмотный средневековый крестьянин.
ivan14 29 августа 2018 | 22:37
Это не потери это возможная упущенная выгода , цель повышения возроста аккумуляция средств для повышения соцобеспечения госслужащим .
agamasat 29 августа 2018 | 22:41
Надо узаконивать эвтаназию - очень будет выгодно для государства: сразу после выхода на пенсию, платишь 1 млн руб. и мирно умираешь... оставив государству все пенсионные отчисления. Разумеется, вся собственность также передается государству. А вот, если есть какие-то долги, кредиты - тут уж должны расплачиваться будут их дети. А как иначе?!
sklar39 29 августа 2018 | 22:43
Хотели украсть у каждой женщины 1,5 миллиона рублей, но передумали и решили украсть 1 миллион. Теперь подсчитывают убытки.
mews Михаил Степанцов 29 августа 2018 | 22:50
sklar39, перестаньте повторять за Навальным его наглую ложь :) ! Никакого миллиона не украдут, я пересчитал, будет украдено всего 930 тысяч!
vis_a_vis 29 августа 2018 | 23:11
mews: Верно! Хотели содрать три шкуры, но добрый Путин разрешил содрать всего две... Слава доброму Путину!
bamashka 29 августа 2018 | 22:46
Ну, просто слов нет! Что за странные сетования на "потери бюджета"? Министры забыли, что бюджет вообще-то формируется гражданами России для граждан России, а не для кубышек бездарных министров и распилов ловких чиновников! Обеспечение социальных прав Российских граждан - одна из основных функций бюджета, а потери бюджета - это помощь олигархам, льготы депутатам и т. д.
timber_head 29 августа 2018 | 23:35
bamashka: Они не забыли. они никогда над этим и не задумывались. Все ж просто. В СССР бюджет формировался за счет гос.собственности (это ничего, что эту гос.собственность те кто управлял СССР украли изначально и все годы продолжали красть у того самого народа), а эти - прямые наследники СССР? Какой народ, какие граждане? Все для государства. Все в интересах государства. Ну а уж какое государство, такие и интересы...
salut__521 29 августа 2018 | 22:52
О как, инсулиновая миллиардерша озаботилась потерями бюджета из-за выплат пенсий. Не иначе тоже хочет свою волосатую лапу в закрома запустить...
orein51 29 августа 2018 | 23:00
голика хочет работать до 80-ти... ещё бы при 30 тыс. зарплаты...
justitia 29 августа 2018 | 23:02
И не стыдно Татьяне в глаза людям смотреть?
Ворье выводит триллионы в оффшоры, а Татьяну пенсионеры обобрали.
Какой цинизм!!!
timber_head 29 августа 2018 | 23:32
justitia: А она им что, в глаза смотрит? Кабинетик в Минфине, персональная машинка с водителем по дороге в свой особнячок, ВИП-зал при отлете "в страны вероятного противника". И всегда (ну когда она в родной и любимой России) рядом пара мальчиков в штатском, чтоб народ под ногами не путался.