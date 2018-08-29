В правительстве подсчитали потенциальные потери от предложения повысить пенсионный возраст для женщин только до 60 лет

В правительстве подсчитали потенциальные потери от предложения президента повысить возраст выхода на пенсию для женщин только для шестидесяти лет. Они исчисляются миллиардами, — сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Татьяна Голикова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста нужно для обеспечение возможности индексировать пенсии.

В свою очередь, по оценке первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, такие корректировки потребуют изменений в бюджетных планах. Речь, по мнению министра, идет о 500 миллиардах рублей в течение 6-ти лет.

Рубль усилил падение после сегодняшний высказывания министра финансов Антона Силуанова. Этим вечером доллар торгуется на московской бирже в районе 68-ми рублей, евро превысил отметку в 79,5.