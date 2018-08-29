Сотрудники заксобрания СПб жалуются на новый дресс-код не только при входе, но и при выходе из здания парламента

Сотрудники петербургского заксобрания жалуются на новый дресс-код не только при входе, но и при выходе из здания парламента. В частности, тем, кто хочет выйти из Мариинского дворца, необходимо иметь при себе галстук, — рассказали «Фонтанке» госслужащие. Наличие галстука также проверяют охранники при ежедневном обходе. Какие санкции будут применяться к тем, кто хочет выйти без галстука, не уточняется.

Ранее стало известно о том, что спикер закса Вячеслав Макаров запретил вход в городской парламент без галстуков.