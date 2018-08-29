Сотрудники заксобрания СПб жалуются на новый дресс-код не только при входе, но и при выходе из здания парламента
Сотрудники петербургского заксобрания жалуются на новый дресс-код не только при входе, но и при выходе из здания парламента. В частности, тем, кто хочет выйти из Мариинского дворца, необходимо иметь при себе галстук, — рассказали «Фонтанке» госслужащие. Наличие галстука также проверяют охранники при ежедневном обходе. Какие санкции будут применяться к тем, кто хочет выйти без галстука, не уточняется.
Ранее стало известно о том, что спикер закса Вячеслав Макаров запретил вход в городской парламент без галстуков.
Комментарии5
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kruzalova 29 августа 2018 | 21:44
хорошо, что наличие мозгов не поддаётся визуальному осмотру. правильно - "главное, чтобы костюмчик сидел" (с)
curious69_ 29 августа 2018 | 21:48
ИдиЁты!!!!!!!
kir_pich_101 29 августа 2018 | 21:48
Надо при входе проверять на наличие совести...
censorr 29 августа 2018 | 21:55
Вполне логично. Жизнь - это движение, разница лишь в направлениях. Когда постоянно принимаются запретительные законы, то рано или поздно сносит крышу и кажется, что ты можешь регламентировать вообще всё. Как церковь в своё время разрешала только миссионерскую позицию. Это не просто казус, это - ментальность, убогая, архаичная ментальность несвободных людей.
ugiazov 29 августа 2018 | 22:06
Ну и чё? Вынул галстук из кармана да показал.