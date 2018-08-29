В Армении бывший премьер-министр республики, его брат и бывший начальник полиции страны подозреваются в мошенничестве
Экс-глава правительства Овик Абраамян проходит по делу о вымогательстве пакета акций у одной из компаний. Его брат Джоник находится под предварительным арестом по делу о разгоне акций протеста 10 лет назад. Бывший начальник полиции Алик Саргсян является депутатом от бывшей правящей Республиканской партии Армении.
Комментарии2
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neyexo 29 августа 2018 | 22:05
Тот кто подозревает - ненормальный
Это факт
ugiazov 29 августа 2018 | 22:08
Возможно ниточка в кремль потянется.