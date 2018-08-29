В Армении бывший премьер-министр республики, его брат и бывший начальник полиции страны подозреваются в мошенничестве

Экс-глава правительства Овик Абраамян проходит по делу о вымогательстве пакета акций у одной из компаний. Его брат Джоник находится под предварительным арестом по делу о разгоне акций протеста 10 лет назад. Бывший начальник полиции Алик Саргсян является депутатом от бывшей правящей Республиканской партии Армении.