Главный конструктор ракеты «Союз-5» в ближайшее время покинет РКК «Энергия»
Игорь Радугин покинет пост из-за срыва проекта по созданию разгонных блоков для ракет «Протон», — рассказал источник РИА Новости. По словам другого собеседника агентства, первый заместитель генерального конструктора «Энергии» уже нашел себе новую работу. Пока что в корпорации эту информацию не комментируют.
Комментарии4
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fikus74 29 августа 2018 | 21:38
а чё, на Боинг или к Маску возьмут.
astet 29 августа 2018 | 21:39
Очевидно его место займёт
крупный специалист в области ракетостроения
господин Дмитрий Рогозин?
luger_max_otto 29 августа 2018 | 21:44
Уберите для начала Митьку Рогозина!
zemljanka 29 августа 2018 | 21:55
Удачи!