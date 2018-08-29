Главный конструктор ракеты «Союз-5» в ближайшее время покинет РКК «Энергия»

Игорь Радугин покинет пост из-за срыва проекта по созданию разгонных блоков для ракет «Протон», — рассказал источник РИА Новости. По словам другого собеседника агентства, первый заместитель генерального конструктора «Энергии» уже нашел себе новую работу. Пока что в корпорации эту информацию не комментируют.