Пресс-служба главы Чечни советует не воспринимать слова Рамзана Кадырова буквально
По словам представителя Кадырова Альви Каримова, когда тот говорит о правозащитниках и журналистах, он имеет в виду «так называемых правозащитников и так называемых журналистов». В интервью Би-би-си Каримов дал понять, что речь идет о нескольких людях, которые вмешиваются в судебный процесс и пытаются провоцировать приставов.
На прошлой неделе глава Чечни сравнил правозащитников с террористами. Тогда же он говорил о том, что им будет запрещен въезд в Чечню.
Комментарии13
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paulik69 29 августа 2018 | 21:38
Этот головорез уже давно потерял берега и не отвечает за свой базар. Невменяем.
tks 29 августа 2018 | 21:44
paulik69: Да чему тут откуда браться, если этот кадр овец с баранами пас, да головы российским солдатам резал?!
zemljanka 29 августа 2018 | 21:59
Толмач не слишком умён.
malanoff 29 августа 2018 | 21:44
paulik69: Да нет , он просто испугался , что чеченцам пенсия с 70 лет. Горцы блин.
tks 29 августа 2018 | 21:38
Пехотинца Путина стало быть, надо понимать иносказательно?
uhovostro 29 августа 2018 | 21:40
Нам извиняться со спущенными штанами или можно просто на коленях?...
malanoff 29 августа 2018 | 21:41
Умерла , так умерла . "Русский анекдот "
jamba 29 августа 2018 | 21:41
А что, "пресс-служба главы Чечни" думает о буквальности слов Путина?;))))))))))))))
sparky 29 августа 2018 | 21:44
Что деется-то. Ихний Песков обозвал ихнего хана балаболом безответственным. Не берите, грит, слова Рамзана в голову, он пургу несет, тк называемую.
nernerr 29 августа 2018 | 21:46
Ну что вы дети, дяденька шутит! ;))))))))
kir_pich_101 29 августа 2018 | 21:51
Типа сегодня пацан дунул слегка и его понесло...
jurmalskij 29 августа 2018 | 22:01
Дикарь он и есть дикарь.
koshkaedu 29 августа 2018 | 22:04
По словам Каримова, у Рамзана когнитивный диссонанс. Похоже.