Пресс-служба главы Чечни советует не воспринимать слова Рамзана Кадырова буквально

По словам представителя Кадырова Альви Каримова, когда тот говорит о правозащитниках и журналистах, он имеет в виду «так называемых правозащитников и так называемых журналистов». В интервью Би-би-си Каримов дал понять, что речь идет о нескольких людях, которые вмешиваются в судебный процесс и пытаются провоцировать приставов.

На прошлой неделе глава Чечни сравнил правозащитников с террористами. Тогда же он говорил о том, что им будет запрещен въезд в Чечню.