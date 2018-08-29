Глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев номинирован на премию имени Вацлава Гавела

Ее присуждает Совет Европы за особые заслуги в деле защиты прав человека. Наряду с Титиевым, на премию этого года претендуют правозащитники из Бахрейна и Кубы, рассказали в пресс-службе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сейчас Титиев находится под арестом в Чечне. Его обвиняют в хранении наркотиков, он вины не признаёт. Лауреата премии Вацлава Гавела объявят 8 октября — в первый день осеннего пленарного заседания ПАСЕ. Ранее ее получали российская правозащитница Людмила Алексеева и белорусский общественный активист Алесь Беляцкий.