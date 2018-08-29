Игрока итальянского футбольного клуба «Удинезе» Роландо Мандрагору наказали за богохульство

Его дисквалифицировали на один матч. Как сообщили на сайте итальянского высшего футбольного дивизиона серии «А», игрок позволил себе ругательства во время матча с клубом «Сампдория» 26-го августа. На видеозаписи трансляции дисциплинарная комиссия прочла по губам игрока, что он оскорбил деву Марию и бога.