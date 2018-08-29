Игрока итальянского футбольного клуба «Удинезе» Роландо Мандрагору наказали за богохульство
Его дисквалифицировали на один матч. Как сообщили на сайте итальянского высшего футбольного дивизиона серии «А», игрок позволил себе ругательства во время матча с клубом «Сампдория» 26-го августа. На видеозаписи трансляции дисциплинарная комиссия прочла по губам игрока, что он оскорбил деву Марию и бога.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladkotov 29 августа 2018 | 21:22
Ну чо, и на западе есть упоротые верунцы..
deda_cuki_danki 29 августа 2018 | 21:25
крутая новость , непонятно где венедиктов навальный и другое правозащитники
navsegda 29 августа 2018 | 21:37
deda_cuki_danki: Если бы Навального или Удальцова или ещё кого нибудь дисквалифицировали на один матч , то все бы молчали , включая правозащитников