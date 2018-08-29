Бразилия рассматривает вопрос об ограничении числа въезжающих в страну венесуэльцев
По словам президента республики Мишела Темера, сейчас к ним прибывает в среднем по 700 человек в день. Власти собираются снизить эту цифру до 100-200 человек.
Кризис в Венесуэле, по мнению Темера, нарушает гармонию на американском континенте. Накануне президент предупредил, что направляет на границу с Венесуэлой войска. Ранее жители одного из приграничных городов разгромили палаточный лагерь, в котором жили венесуэльские мигранты.
Граждане республики бегут в соседние страны из-за острого кризиса, который уже несколько лет не прекращается в Венесуэле.
Комментарии1
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elixer 29 августа 2018 | 21:23
Венесуэла это будущая Россия.