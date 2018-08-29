Соединенные Штаты инициировали в ВТО спор с Россией

Это связано с введением Москвой пошлин на ряд американских товаров. В Вашингтоне считают, что это нарушает правила генерального соглашения по тарифам и торговле.

Россия, в свою очередь, напоминает, что пошлины были введены в ответ на решение США поднять тарифы на ввоз стали и алюминия в страну. Минэкономразвития оценивает ущерб для российских экспортеров более чем в полмиллиарда долларов.