Соединенные Штаты инициировали в ВТО спор с Россией
Это связано с введением Москвой пошлин на ряд американских товаров. В Вашингтоне считают, что это нарушает правила генерального соглашения по тарифам и торговле.
Россия, в свою очередь, напоминает, что пошлины были введены в ответ на решение США поднять тарифы на ввоз стали и алюминия в страну. Минэкономразвития оценивает ущерб для российских экспортеров более чем в полмиллиарда долларов.
Комментарии5
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piter_ug 29 августа 2018 | 21:13
Крах надвигается со всех направлений.
«Моисеям-Сусаниновичам» впору стреляться - завели!
serhio_25__ 29 августа 2018 | 21:21
piter_ug: ""Это связано с введением Москвой пошлин на ряд американских товаров"" - чей крах-то надвигается? США наложили пошлины не только на российские товары, но и на товары большинства стран мира. Забавно, что США жалуются, когда в ответку эти страны вводят пошлины.
haldey 29 августа 2018 | 21:16
Охренели!
Они вообще чем думают? Только попробуй дать сдачи, я на тебя в суд подам)))
Чмыри болотные, будет очень хорошо, если ВТО еще что-то тявкнет...
Пора рвать все связи с этой распадающейся империей, соединенные государства америки)))
mppv 29 августа 2018 | 21:17
Выход России из ВТО - правильный шаг, нехрен России в говне копаться
fresh_breeze 29 августа 2018 | 21:32
От американских товаров, которые можно заменить, покупая аналогичное у других, следует отказываться, раз Вашингтон так увлёкся антироссийскими санкциями.
Никто ж не обещал, что ответ Москвы будет симметричным.