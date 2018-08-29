В 3 трлн 200 млрд рублей обойдется бюджету решение повысить пенсионный возраст для женщин не до 63-х, а до 60-ти лет
В 3 триллиона 200 миллиардов рублей обойдется российскому бюджету решение повысить пенсионный возраст для женщин не до 63-х, а до 60-ти лет. Об этом сегодня сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Владимир Путин предложил сегодня скорректировать пенсионную реформу и, в частности, возраст выхода женщин на пенсию.
В свою очередь, по оценке первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, такие корректировки потребуют изменений в бюджетных планах. Речь, по мнению министра, идет о 500 миллиардах рублей в течение 6-ти лет.
Решение повысить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет обусловлено их особым положением в России. Это важно, учитывая их социальный статус, — сказала депутат Госдумы Ольга Баталина. Ольга Баталина добавила, что также очень важны и пенсионные льготы для многодетных матерей. Это может стать значительным подспорьем для повышения рождаемости, — отметила депутат.
Комментарии38
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andrang2 29 августа 2018 | 21:35
"В 3 триллиона 200 миллиардов рублей обойдется российскому бюджету решение повысить пенсионный возраст для женщин не до 63-х, а до 60-ти лет."
А более чем на 5 триллионов 300 миллиардов рублей бюджет, читай бандиты и воры, грабанут у российских женщин повышением пенсионного возраста для женщин с 55, до 60-ти лет.
Мужчин ограбят тоже.
citizeneco 29 августа 2018 | 21:41
Лихо они там в правительстве развернули в свою пользу путинское предложение уменьшить повышение пенсионного возраста для женщин на 3 года, якобы это обойдётся бюджету в огромные дополнительные расходы. Они что там наверху ждут, что народ должен выразить благодарность за то, что они будут нести такое “дополнительное бремя” ради его блага. Так это лукавство, это всё равно, что предприниматель сначала решил бы работать 8 лет, но потом передумал и остановился на 5-ти, а потом подсчитывал бы, сколько денег он потерял за те 3 года, на которые он решил уменьшить себе трудовой стаж, так он эти деньги мог и не заработать, а наоборот, всё потерять, включая здоровье, что также актуально при увеличении пенсионного возраста, когда людей вынуждают работать дольше.
ugiazov 29 августа 2018 | 22:01
Ограничить максимальную пенсию ВСЕМ! И вопрос решён.