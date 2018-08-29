В 3 трлн 200 млрд рублей обойдется бюджету решение повысить пенсионный возраст для женщин не до 63-х, а до 60-ти лет

В 3 триллиона 200 миллиардов рублей обойдется российскому бюджету решение повысить пенсионный возраст для женщин не до 63-х, а до 60-ти лет. Об этом сегодня сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Владимир Путин предложил сегодня скорректировать пенсионную реформу и, в частности, возраст выхода женщин на пенсию.

В свою очередь, по оценке первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, такие корректировки потребуют изменений в бюджетных планах. Речь, по мнению министра, идет о 500 миллиардах рублей в течение 6-ти лет.

Решение повысить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет обусловлено их особым положением в России. Это важно, учитывая их социальный статус, — сказала депутат Госдумы Ольга Баталина. Ольга Баталина добавила, что также очень важны и пенсионные льготы для многодетных матерей. Это может стать значительным подспорьем для повышения рождаемости, — отметила депутат.