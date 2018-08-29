Самолет Москва-Душанбе был вынужден вернуться в аэропорт из-за драки пассажиров на борту

Пассажиры рейса Москва — Душанбе затеяли драку на борту аэробуса «Уральских авиалиний», пострадала стюардесса, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«При наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать, якобы, имеющейся у него бомбой», — сказал источник.

Бортпроводники пытались разнять дерущихся, но им этого не удалось.

«Травму лица получила бортпроводница. После безуспешных попыток уладить конфликт в воздухе с учетом угроз дерущихся командир принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сказал источник.

Самолет приземлился в «Жуковском» несколько минут назад, на летное поле вызвана полиция.