Самолет Москва-Душанбе был вынужден вернуться в аэропорт из-за драки пассажиров на борту
«При наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать, якобы, имеющейся у него бомбой», — сказал источник.
Бортпроводники пытались разнять дерущихся, но им этого не удалось.
«Травму лица получила бортпроводница. После безуспешных попыток уладить конфликт в воздухе с учетом угроз дерущихся командир принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сказал источник.
Самолет приземлился в «Жуковском» несколько минут назад, на летное поле вызвана полиция.
Комментарии12
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uhovostro 29 августа 2018 | 21:04
Духовность зашкаливает...
amarnsky 29 августа 2018 | 21:06
uhovostro: Абидна да - ниче не делал...
pravdatut 29 августа 2018 | 21:06
Это "герои" из Лугандона и Сирии.
aleksandr39 29 августа 2018 | 21:10
Драку устроили боевики-наемники из ОПГ "днр -лугандон " .
tks 29 августа 2018 | 21:13
Таджикские Скрепы столкнулись со Скрепами российскими... произошла неконтролируемая химическая реакция.
andy66 29 августа 2018 | 21:15
надеюсь, победила все-таки стюрдесса
neyexo 29 августа 2018 | 21:19
Это все включено в цену билета. Иначе просто не летали бы.
Для справки - билеты в Москву дороже, чем из Москвы.
Из Москвы самолеты летят полупустые, в Москву билет не достать.
j_partizan 29 августа 2018 | 21:30
Ничего не поделаешь, такое вот оно будущее население России.
vinidbi 29 августа 2018 | 21:36
j_partizan: Если верить своим глазам, гуляя по улицам центральных городов России это будущее уже давно наступило!!!
old44 29 августа 2018 | 21:35
уральские пельмени пошутили неудачно
zibex 29 августа 2018 | 21:35
Будни...
piterjanis 29 августа 2018 | 21:41
туристы в Душанбе летели