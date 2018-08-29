Новым заместителем министра спорта стал бывший начальник военной полиции Минобороны Игорь Сидоркевич
Распоряжение о его назначении подписал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Сидоркевич ранее учился в академии ФСБ. В Петербурге он возглавлял местную Федерацию дзюдо. С 2001-го по 2013-й годы служил в ФСБ, а потом возглавил Главное управление военной полиции Минобороны.
Комментарии8
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kir_pich_101 29 августа 2018 | 20:34
Видать, Уточкин папа с перепоя был...
deda_cuki_danki 29 августа 2018 | 20:36
kir_pich_101: Не курил бы ты Коля спецэффекты
vikwlad 29 августа 2018 | 20:43
Практически во все государственные структуры Путин насовал КГБ-шников и ФСО-шников. Всё у него схвачено, только, куда не ткни, всё плохо работает и идёт ко дну.
ihor_syvoryj 29 августа 2018 | 20:37
"Товарищи спортсмены! Бегом - МАРШ! Ать-два!"
ansata 29 августа 2018 | 20:48
Снова казарма.
wuwer 29 августа 2018 | 21:11
))) Основной задачей спортсменов станут не тренировки по повышению результатов...
а проведение мероприятий по дискредитации соперников, диверсий, шантаж и вымогательство, сбор компромата?
ugiazov 29 августа 2018 | 21:16
"Там будет всё по нашему: Ать-два! А книги сохранят так, для больших оказий! (Скалозуб)
vlasti_kranty 29 августа 2018 | 21:20
ать-два, полицай!