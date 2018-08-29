Новым заместителем министра спорта стал бывший начальник военной полиции Минобороны Игорь Сидоркевич

Распоряжение о его назначении подписал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Сидоркевич ранее учился в академии ФСБ. В Петербурге он возглавлял местную Федерацию дзюдо. С 2001-го по 2013-й годы служил в ФСБ, а потом возглавил Главное управление военной полиции Минобороны.