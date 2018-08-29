Министерство просвещения не будет вносить в правительство в ускоренном порядке законопроект об опекунах
Документ, который ужесточает требования к усыновителям, вызвал большой резонанс и критику со стороны родителей приемных детей. Как сказала замминистра просвещения Татьяна Синюгина, сейчас документ разослали в регионы для обсуждения со специалистами. Ранее появлялись сообщения, что ведомство собирается к 1-му сентября внести его в правительство.
В проекте говорится об ограничении количества приемных детей в семье и об ужесточении требований к кандидатам в усыновители. В министерстве объясняли необходимость поправок случаями гибели приемных детей от рук усыновителей.
Комментарии1
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sokal123 29 августа 2018 | 21:02
Опять какую то пакость готовят!