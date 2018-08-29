В исправительной колонии в Астрахани госпитализировали осужденного московского имама Махмуда Велитова

Он находится в тяжелом состоянии, — рассказал агентсву ТАСС его адвокат Дагир Хасавов. Он напомнил, что еще месяц назад Велитова выписали из больницы.

Имама приговорили к 3-м годам колонии общего режима. По данным следователей, во время одной из молитв он произнес речь, которая оправдывает деятельность участников террористической организации.