Генпрокуратура планирует направить в Турцию запрос о выдаче России дочери бывшего главы управления УФМС Чечни Седы Дудуркаевой. Ее подозревают в причастности к деятельности боевиков. Ранее она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола, — сказали в ведомстве.

Дудуркаева была задержана в Стамбуле. Сообщалось, что ее подозревают в связях с террористами, однако ее адвокат утверждает, что дочь главы УФМС Чечни арестовали по подозрению в использовании фальшивого паспорта. Асу Дудуркаев ушел с поста главы управления миграционной службы 5 лет назад по требованию главы республики Рамзана Кадырова. Чеченский руководитель объяснил это жалобами граждан на работу ведомства, а также тем, что дочь Дудуркаева находится среди боевиков в Сирии.