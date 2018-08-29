Рубль усилил падение после сегодняшний высказывания министра финансов Антона Силуанова

Этим вечером доллар торгуется на московской бирже в районе 68-ми рублей, евро превысил отметку в 79,5.

Первый вице-премьер и глава Минфина сказал этим вечером, что предложения Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы потребует около 500 миллиардов рублей в течение 6-ти лет. В то же время эксперты, опрошенные Интерфаксом, говорят, что российская валюта никак не отреагировала на телевизионное выступление Владимира Путина, который объявил о своем видении пенсионной реформы.