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20:30, 29 августа 2018

Рубль усилил падение после сегодняшний высказывания министра финансов Антона Силуанова

Этим вечером доллар торгуется на московской бирже в районе 68-ми рублей, евро превысил отметку в 79,5.

Первый вице-премьер и глава Минфина сказал этим вечером, что предложения Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы потребует около 500 миллиардов рублей в течение 6-ти лет. В то же время эксперты, опрошенные Интерфаксом, говорят, что российская валюта никак не отреагировала на телевизионное выступление Владимира Путина, который объявил о своем видении пенсионной реформы.

Комментарии

27

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ems1 29 августа 2018 | 20:31

Сегoдня руxнул oдин из двуx мифoв, сопpoвождавших Влaдимира Путинa на пpoтяжении всегo eго пpaвления: Цapь хopoший, бояpe - плoxие. Внезaпно окaзалось, чтo этo не «медвeжонок» напaкостил нашeму нaдёже, а Сaм собcтвенноpучно учинил линчeваниe пeнcионеров. Остaлся послeдний нepaзвенчанный покa миф пpo Путинa-патpиота. Но ужe закpaлся чeрвь coмнения, пoсле гибeли пoдлодки "Куpск", пoжара в Дoме Пpoфсоюзов в Одeccе и разгpoма ЧВК Вагнepа.

lenin3 29 августа 2018 | 20:38

ems1: а Вошьдю пофиг,что рухнул миф:на ближайшие 5,5 лет у нег карт-бланш...
А Силуанову лучше молчать,чем говорить)))

tuman13 29 августа 2018 | 21:36

lenin3: Путин весьма и весьма очень внимателен к своим словам. А вот всякие либерасты в правительстве физдипят свои желаемые мыслишки. А Силуанову действительно лучше молчать. Может за умного сойдет.

luger_max_otto 29 августа 2018 | 21:35

Рубль упал по тому случаю, что все поняли, как заворовалась эта путинская сволочь... "Вынесет все, что Господь ниспошлет" :)

snagging 29 августа 2018 | 20:35

Рубль уже никак не реагирует на Путина, только вата.

malanoff 29 августа 2018 | 20:42

snagging: Портянки тоже уже не реагируют , Обалдели бедные ребятки , выздоравливают.

tvitov66 29 августа 2018 | 21:22

malanoff: им для выздоровления надо курс как минимум до 150, только тогда может начнёт доходить про вставание с колен, стабильность и сверхдержаву

kir_pich_101 29 августа 2018 | 20:37

Скоро как в совке будет, за видик - квартиру купить можно.

isnowanaarene 29 августа 2018 | 20:48

kir_pich_101: Квартиру не квартиру, а видеодвойку на машину меняли.

malanoff 29 августа 2018 | 20:39

Фокусники прячут все в рукаве. Правительство прячет всё в офшорах. Путин ничего не прячет. Для этого есть ФСО.

abuvgrobu 29 августа 2018 | 20:44

Затеять геноцид миллионов пожилых людей ради пенсии - ПЕНСИИЩЕ - в 20 тыс. деревянных
через много лет - это мощная, крутейшая реформа в истории России.

dorin1987 29 августа 2018 | 20:56

abuvgrobu: /Затеять геноцид/ - Так тут же вроде все добровольно? Не эти ли "миллионы" сидели на пятой точке 20 лет, гордясь тем, какие они великие скрепанутые ымперцы режима царька РФ? А как пришла пора платить за ымперство и все мерзости режима царька РФ - нытье? Ну уж нет, будьте последовательны.

ura_123 29 августа 2018 | 21:05

abuvgrobu: Уж не ты ли рвёшь майку на груди за эту власть? И тут на тебе-оппортунизт!

tvitov66 29 августа 2018 | 21:24

ura_123: на лету переобулся, хотя за сверхдержаву и мощь давнокомандующего он еще пока топит

malanoff 29 августа 2018 | 21:10

abuvgrobu: "Затеять геноцид миллионов пожилых людей ради пенсии - ПЕНСИИЩЕ - "
==============================
Ты правда прозрел , или внедряешься в народ ?

neyexo 29 августа 2018 | 20:46

"после сегодняшний высказывания"

chimp2013 29 августа 2018 | 20:48

Непонятно вот что. Россия огромная страна неужто средняя продолжительность жизни, скажем, чукчей и москвичей одинаковая? Иначе говоря, что , пенсионеры москвичи будут жить за счет павших героически чукчей....
А за счет кого будут жить кавказские аксакалы - долгожители...

andy66 29 августа 2018 | 20:48

рубль-русофоб!! Просто предатель какой-то )))

elixer 29 августа 2018 | 20:48

Очередные провал путинизма.

snikkersnepper 29 августа 2018 | 20:49

Ну вот, стоило на день отвлечься по работе - Эхонько опять на перешло на трансляцию собственных мрий.
Последние данные с сайта Moex. Доллар +13 копеек, евро +20. За весь день. Кто кого куда усилил?

Кстати, если не заметили, аккурат во время сегодняшнего выступления, доллар одним махом потерял копеек 30.

ura_123 29 августа 2018 | 21:08

snikkersnepper: Доллар потерял )))) Одним махом... Я с тебя валяюсь)))

nestor199 29 августа 2018 | 21:10

snikkersnepper: Японцы, например, в панике, когда иена усиливается по отношению к доллару
Курс доллара вырос и в Волгоградской области нет арбузов из Турции, а цена на местные лет пять не меняется.

sokal123 29 августа 2018 | 21:00

Всё отлично - Мы встали с колен = пенсии старикам не нужны .Всё для вождя ! Все для бандитов! Мы потерпим!

wurm 29 августа 2018 | 21:01

Силуанову срочно прибыть в офис Роснефти, его ждет корзинка.

leonidkluev 29 августа 2018 | 21:27

Ну есть и плюсы, если рубль 100 за доллар, бензин 100 рублей, узбеки и таджики уедут, белорусы и хохлы тоже, поедут в китай, польшу, а кому повезет и в Европу. Придется нашим бездельникам улицы подметатать за 10 долларов как в 90, а не сидеть в офисах за 1000 долларов, пенсюков на дачи картошку растят на зиму, на улицах станет пусто, пробок нет. И пусть себе гордятся величим России и Путиным. Кто в долларах получает вообще заживут хорошо, чиновникам уже давно в долларах зарплату считают. Ну а остальные пусть смотрят телевизор и раз в 10 лет ездят в Крым.

bujhm132 29 августа 2018 | 21:31

Ноябрь 2013 года. Дмитрий Медведев: Москва должна стать финансовой столицей мира. Смешно и одновременно грустно. За все что берется нынешняя власть оказывается провальным. Почти 20 лет. Профнепригодность налицо.

buva53 29 августа 2018 | 21:33

"Российская валюта" - юмористы. Скоро этой "валютой" сортиры будут обклеивать.

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