В штате Аризона в эти минуты начинается церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном
Панихида организована в Капитолии штата. На церемонии ожидаются родственники, друзья и сторонники политика. В пятницу тело сенатора привезут в Вашингтон, где также пройдут прощальные церемонии. Похороны назначены на воскресенье в Мэриленде.
Маккейн скончался 25-го августа на 82-м году жизни.
Комментарии5
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abuvgrobu 29 августа 2018 | 20:07
Да плевать на это издохшее существо..
ykpon_cyka 29 августа 2018 | 20:19
По улице жмуром несут Маккейна,
В тоске идет за ящиком семья,
Вдова кричит сильней, чем пилорама,
И нет при нем ни денег, ни "рыжья".
Тоскливо покидая синагогу,
Завернутый в большую простыню,
Маккейн лежит в сатин на босу ногу,
Руками налегая на мотню.
Его котлы уже примерил шурин
И стрелки переводит втихаря,
А на людях божится, что в натуре
Не видел красивей богатыря.
Уже с утра в духах утюжат лепень,
Который был покойному пошит -
Евонный брат в Орландо имеет степень,
Но не имеет надлежащий вид.
Пока процессия шагает,
На хате делится шмотье
И душу лабухи вынают,
И пьет халяву шнаранье.
На третий гвоздь, пока вдова рыдала
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин.
Состроилась, как есть, немая сцена,
Со страху Барак челюсть проглотил,
Сподобился лицом в олигофрена
И мочевой пузырь ослобонил.
В момент исчезло множество скорбящих,
Вдове вдруг стало сразу не смешно.
Она кричала: "Господа, забейте ящик,
За все уже уплачено давно!"
И сразу на совковые лопаты
Возник всеобщий спрос и дефицит -
Кидали землю, будто три зарплаты
За этот труд на каждого висит.
Идут шикарные поминки.
Родные мечут колбасу.
Покойный ежится в простынке
Перед дверями в Страшный Суд.
piterjanis 29 августа 2018 | 20:23
остаточнепрощевай
deda_cuki_danki 29 августа 2018 | 20:23
Кучкой навоза удобрят землю , ну и новость
sabotage_nik 29 августа 2018 | 20:26
Царство небесное этому чуваку !Незгибаемый ...неподкупный...... со своим мнением !Настоящий опасный для ваты факел ...был!