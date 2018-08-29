В штате Аризона в эти минуты начинается церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном

Панихида организована в Капитолии штата. На церемонии ожидаются родственники, друзья и сторонники политика. В пятницу тело сенатора привезут в Вашингтон, где также пройдут прощальные церемонии. Похороны назначены на воскресенье в Мэриленде.

Маккейн скончался 25-го августа на 82-м году жизни.