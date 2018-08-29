Новую штаб-квартиру НАТО в Брюсселе могут назвать в честь американского сенатора Джона Маккейна
С таким предложением выступили представители Великобритании, — передает телеканал CNN. Как сказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску, эту инициативу рассмотрят тщательным образом.
Новое здание штаб-квартиры НАТО заработало в этом году.
Комментарии2
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ykpon_cyka 29 августа 2018 | 20:09
Предлагаю хохлам подсуетится и переплюнуть англичан ,нужно остатки украины переименовать в ...МакКению !
parasuk_ 29 августа 2018 | 20:19
ykpon_cyka: а ведь верно. Все лучше чем быть северным габоном