Федеральная антимонопольная служба обвинила авиакомпанию «Победа» в навязывании невыгодных условий провоза багажа

Как сказали в ведомстве, при покупке билетов на сайте компании на нескольких пассажиров перевозку багажа весом до 10-ти килограммов за 499 рублей можно оформить только на одного человека. Для остальных это будет стоить уже в три раза дороже. Сейчас перевозчику выдано предупреждение. Антимонопольное ведомство грозит возбуждением дела.