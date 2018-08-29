СМИ: Российские власти тайно финансировали интернет-издание «Балтньюс» в прибалтийских республиках

Российские власти тайно финансировали интернет-издание «Балтньюс» в прибалтийских республиках, — утверждает американское издание «Баззфид». Сайты в Эстонии, Латвии и Литве, по данным «Баззфид», были запущены в октябре 2014-го года, спустя 6 месяцев после присоединения Крыма к России. За запуск отвечал россиянин Александр Корнилов, который обещал, что эти интернет-СМИ будут развлекательными и свободными от политики. О финансировании из России стало известно благодаря уголовному делу о неуплате налогов, которое было заведено на Корнилова, — пишет «Баззфид». В частности, в материалах говорится, что одна из компаний россиянина получала деньги от нескольких структур, связанных с агентством «Россия сегодня».

Корнилов на вопросы отвечать отказался. Он сказал, что больше не работает в «Балтньюс». В «России сегодня» эту публикацию пока не комментировали.