СМИ: Российские власти тайно финансировали интернет-издание «Балтньюс» в прибалтийских республиках
Российские власти тайно финансировали интернет-издание «Балтньюс» в прибалтийских республиках, — утверждает американское издание «Баззфид». Сайты в Эстонии, Латвии и Литве, по данным «Баззфид», были запущены в октябре 2014-го года, спустя 6 месяцев после присоединения Крыма к России. За запуск отвечал россиянин Александр Корнилов, который обещал, что эти интернет-СМИ будут развлекательными и свободными от политики. О финансировании из России стало известно благодаря уголовному делу о неуплате налогов, которое было заведено на Корнилова, — пишет «Баззфид». В частности, в материалах говорится, что одна из компаний россиянина получала деньги от нескольких структур, связанных с агентством «Россия сегодня».
Корнилов на вопросы отвечать отказался. Он сказал, что больше не работает в «Балтньюс». В «России сегодня» эту публикацию пока не комментировали.
Комментарии5
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zurich_106 29 августа 2018 | 20:07
похоже на этом и накрылся медным тазом филиал кремлевского зомбоящика
ze_danil 29 августа 2018 | 20:07
российское население предпенсионного возраста ещё и не такое оплатит!!
cromwel 29 августа 2018 | 20:15
У пропагандонов длинные руки
sasass 29 августа 2018 | 20:16
Это значит аннексировать Прибалтию помешал Крым и поэтому они должны сказать спасибо Укропам...)))
timwlad90 29 августа 2018 | 20:27
СМИ: Российские власти тайно финансировали интернет-издание «Балтньюс» в прибалтийских республиках
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Как можно тайно финансировать явную официальную СМИ или шарагу ,которые ежегодно отчитываются в налоговой о приходах и расходах?!
Мдааа.Действительно подтверждается вывод социологов мирового уровня сделанный в 1990тых,в политику США и Евросоюза пришли дауны,жертвы генетической династической эволюции когда образованность покупают за деньги.
К стати именно поэтому эволюцией были выдвинуты Кромвель,Робиспьер,Наполеон,Троцкий,Гитлер,Сталин,Маккартизм.