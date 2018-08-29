Следствие по делу о вмешательстве РФ в выборы в США разыскивает белорусского бизнесмена с американским гражданством

Следствие по делу о российском вмешательстве в выборы в США разыскивает белорусского бизнесмена с американским гражданством. Сергей Миллиан, по данным телеканала АВС News, является ключевой фигурой в расследовании. По некоторым сведениям, этот человек фигурировал под именем «информатор D» в досье на Дональда Трампа, которое подготовил бывший британский разведчик Кристофер Стил. Утверждается, что Миллиан пытался сблизиться с командой нынешнего президента США до и после выборов, а также посетил его инаугурацию. Детективы, которые ведут отдельное расследование при Конгрессе, пока не могут найти этого бизнесмена. С ним дважды по электронной почте контактировал бывший юрист Трампа Майкл Коэн.