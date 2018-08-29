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20:00, 29 августа 2018

Следствие по делу о вмешательстве РФ в выборы в США разыскивает белорусского бизнесмена с американским гражданством

Следствие по делу о российском вмешательстве в выборы в США разыскивает белорусского бизнесмена с американским гражданством. Сергей Миллиан, по данным телеканала АВС News, является ключевой фигурой в расследовании. По некоторым сведениям, этот человек фигурировал под именем «информатор D» в досье на Дональда Трампа, которое подготовил бывший британский разведчик Кристофер Стил. Утверждается, что Миллиан пытался сблизиться с командой нынешнего президента США до и после выборов, а также посетил его инаугурацию. Детективы, которые ведут отдельное расследование при Конгрессе, пока не могут найти этого бизнесмена. С ним дважды по электронной почте контактировал бывший юрист Трампа Майкл Коэн.

Комментарии

2

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alex_zen 29 августа 2018 | 20:11

А что значит белорусский бизнесмен с американским гражданством? Он для американской юстиции - белорусский, шо ли?

s_a_n_d_r_a 29 августа 2018 | 20:21

Сколько веревочке ни виться... он там будет...

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