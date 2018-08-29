Повышение пенсионного возраста для женщин на 5 лет, а не на 8 обойдется бюджету более чем в 3 триллиона рублей

Такую цифру назвала вице-премьер Татьяна Голикова. О корректировке пенсионной реформы президент Владимир Путин объявил сегодня в телеобращении к россиянам. В частности, он сказал, что поддерживает идею повысить пенсионный возраст женщинам до 60-ти, а не до 63-х лет.