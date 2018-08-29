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20:00, 29 августа 2018

Повышение пенсионного возраста для женщин на 5 лет, а не на 8 обойдется бюджету более чем в 3 триллиона рублей

Такую цифру назвала вице-премьер Татьяна Голикова. О корректировке пенсионной реформы президент Владимир Путин объявил сегодня в телеобращении к россиянам. В частности, он сказал, что поддерживает идею повысить пенсионный возраст женщинам до 60-ти, а не до 63-х лет.

Комментарии

30

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jeremey 29 августа 2018 | 20:05

эта "милость" слишком мала для холопов. совсем что ли Путин далек от народа?

при этом в/на Украине собираются повышать лишь до 60 лет и только для женщин, где преимущества РФ?

rusof_ob 29 августа 2018 | 20:09

Быстро посчитала во сколько банде обошелся популизм пахана.

luger_max_otto 29 августа 2018 | 20:15

Она жульничает. Не "обойдется бюджету", а "державе придется украсть меньше на..."
Хутинскую хунту- на пуй.

hrzn877 29 августа 2018 | 20:09

Интересно, а во сколько обходится российскому бюджету Татьяна Голикова?...

vla7815 29 августа 2018 | 20:16

hrzn877: hrzn877: И не только Голикова , а вся ихняя гопкомпания в наглую подло угнетающая за счет населения само это население и всю Россию.

sabotage_nik 29 августа 2018 | 20:18

hrzn877: Очень дорого !При нулевой эффективности этих деятелей размер убытка для бюджета РФ равен убытку СССР в ВОВ!

drgonish 29 августа 2018 | 20:20

hrzn877:

Около миллиона рублей. Каждый пенсионер может получить 2 копейки с упразднения ее должности. Увольняем?

lazich 29 августа 2018 | 20:24

drgonish: Вы не учли положительный эффект от нейтрализации ее вредного воздействия. Так что да, увольняем.

polikarpich 29 августа 2018 | 20:29

drgonish: Копейка рубль бережёт. Там ведь много таких "двухкопеечных".
И если бы было всё так просто... "Увольняем". Всю эту гоп-компанию оттуда только с корнем вырывать надо. Присосались к трону и кормушке всеми присосками, не отдерёшь.
Забывают они все о том, что все они, по сути - всего лишь наёмные управляющие. Нанятые нами, в том числе и для того, чтобы распоряжаться "общаком", бюджетом, НАШИМИ деньгами.

andreyroma 29 августа 2018 | 20:09

ну прям из ее кошелька

piter_ug 29 августа 2018 | 20:09

//обойдется бюджету..//
Это не «обойдётся», а не будет выужено из карманов пенсионеров.

abuvgrobu 29 августа 2018 | 20:10

Но с другой стороны. Ну не Сечина же с Абрамовичем раскошелится заставлять. Ну не
прогрессивный подоходный налог или налог на предметы роскоши вводить. Это же так и
до фашизма дойти можно. Кстати к народу он обращался примерно так, как обращаются
к умственноотсталым.

rusof_ob 29 августа 2018 | 20:20

abuvgrobu: в Вашем посте слово "примерно" совершенно лишнее, увы.

mozhem_povtorit 29 августа 2018 | 20:10

Президент отбил у либерасов 3 года для женщин!

encopresis 29 августа 2018 | 20:14

mozhem_povtorit: Ну не дурак ли ты?

polikarpich 29 августа 2018 | 20:21

encopresis: Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Или просто тролль, скушный и пыльный.

polikarpich 29 августа 2018 | 20:16

mozhem_povtorit: Да, прям так вышел, весь в белом, нахмурил бровки, сверкнул мутными глазками и заявил:
"Я...эта...типа...не люблю, когда баб забижают!"

И все "либерасы" сразу испужались, пошли на попятную.
:-)

lazich 29 августа 2018 | 20:12

А где 4 трлн долл, которые страна получила за 2007-2014 годы? Путин и его подельники все растащили, а теперь гундят, что денег нет. Мерзавцы и воры.

cromwel 29 августа 2018 | 20:12

Почему из бюджета? Нас отожмут еще раз. Потом еще...

i_c_e 29 августа 2018 | 20:16

Всё с ног на голову. Не «обойдётся бюджету», а надо будет выплатить на 3 трл. больше в виде пенсий, если не на 8 лет а на 5. А сколько трл. из пенсионного фонда исчезло при предыдущей «реформе» и куда — Голикова не хочет сказать? Может попробовать вернуть?

pedro_juares 29 августа 2018 | 20:17

такой прикольный новояз у чинуш: "обойдется бюджету". как будто бюджет из каких-то других денег формируется, кроме как собственно изъятых у населения.

maxme Максимов Максим 29 августа 2018 | 20:18

Расчеты в студию. Как надоели эти тупи цы в пра вительстве.

rusof_ob 29 августа 2018 | 20:28

maxme: да легко, вот только не все умеют читать ноты, а, тем более, разбираться в партитуре для виолончели.

patriot1812 29 августа 2018 | 20:20

Начались страшилки

neyexo 29 августа 2018 | 20:23

Очень жаль бюджет!

vit_69 29 августа 2018 | 20:23

от упыри-уже типа и мы должны им за уступки вора питерского

vladimir_veteran 29 августа 2018 | 20:24

То, что эти люди дружно распускают страшилки про опасность нынешней пенсионной системы для государства и человечества, но не предъявляют НИКАКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛАДОК о демографических волнах, о влиянии рождаемости и смертности на пенсионное обеспечение, о реальной продолжительности жизни пенсионеров, о динамике поступления и расходования денежных средств в Пенсионном фонде, говорит о том, что в их среде отсутствуют приличные математики или, что вероятнее, добротные расчеты не подтверждают их дурацкие выводы. Поэтому они вынуждены, как раньше говорили зеки, "гнать туфту". А сейчас говорят - "вешать лапшу на уши". И главный лапшевешатель - это В.В.Путин, старый, обшарпанный пенсионер ФСБ РФ.

captaingeorge 29 августа 2018 | 20:24

Подсчет убытков продолжаеься! И все эти жертвы для вас, граждане..., и за ваш же счёт...

aallttoo 29 августа 2018 | 20:27

В переводе на русский язык:
"... мы украдем у вас на три триллиона меньше, чем планировали. Горюем..."

pravdatut 29 августа 2018 | 20:30

Мужики в РФ умирают раньше женщин лет на 10. Им необходимо снижать пенсионный возраст.

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