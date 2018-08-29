В Москве на 78-м году жизни скончалась космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

В свое время она проходила подготовку в первом отряде космонавтов вместе с Валентиной Терешковой. Позже Кузнецова работала в центре подготовки космонавтов. В 91-м году она была уволена в запас по возрасту. Также она была мастером спорта СССР по прыжкам с парашютом. К моменту зачисления в отряд космонавтов у нее было более 250-ти прыжков.