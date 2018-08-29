В Москве на 78-м году жизни скончалась космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова
В свое время она проходила подготовку в первом отряде космонавтов вместе с Валентиной Терешковой. Позже Кузнецова работала в центре подготовки космонавтов. В 91-м году она была уволена в запас по возрасту. Также она была мастером спорта СССР по прыжкам с парашютом. К моменту зачисления в отряд космонавтов у нее было более 250-ти прыжков.
Комментарии4
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baran_provokator 29 августа 2018 | 19:44
молодец, 27 лет на пенсии пожила.
nestor199 29 августа 2018 | 20:04
baran_provokator: Козел. Она не на пенсию ушла, а была уволена в запас по возрасту. Разницу понимаешь?
rusof_ob 29 августа 2018 | 19:54
Вас, правда, не тошнит от совка? От вашего президента даже через экран нестерпимо прет нафталином. Когда вы уже начнете жить будущим, а не прошлым, буратины?
dmitry35 29 августа 2018 | 20:10
Уроды, которые могут только нажимать кнопки клавиатуры, создают мнение о человеке, о деятельности которого они вообще не имеют никакого понятия.