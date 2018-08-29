Новое уголовное дело возбуждено против члена московской Общественной наблюдательной комиссии Дениса Набиулина
По данным источника ТАСС, его подозревают в покушении на мошенничество на сумму около 180-ти тысяч рублей. Это связано с работой члена ОНК директором и главным бухгалтером благотворительного фонда «Дисмас».
В конце прошлого года Пресненский суд Москвы арестовал Набиулина. По данным следствия, общественный наблюдатель получил 29 миллионов рублей в обмен на обещание помочь арестованному выйти из СИЗО.
Комментарии3
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zemljanka 29 августа 2018 | 20:07
Как такое возможно?
zemljanka 29 августа 2018 | 20:09
Зазеркалье...
abuvgrobu 29 августа 2018 | 20:12
Ещё один наебулин..