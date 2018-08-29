Новое уголовное дело возбуждено против члена московской Общественной наблюдательной комиссии Дениса Набиулина

По данным источника ТАСС, его подозревают в покушении на мошенничество на сумму около 180-ти тысяч рублей. Это связано с работой члена ОНК директором и главным бухгалтером благотворительного фонда «Дисмас».

В конце прошлого года Пресненский суд Москвы арестовал Набиулина. По данным следствия, общественный наблюдатель получил 29 миллионов рублей в обмен на обещание помочь арестованному выйти из СИЗО.