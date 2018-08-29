В российском руководстве не считают нормальным иск США в ВТО против России

Как сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва будет использовать широкую палитру контраргументов. Сегодня стало известно, что штаты запросили во Всемирной торговой организации консультации с Россией по вопросу о повышении российским руководством импортных пошлин на ряд американских товаров. В свою очередь Москва пошла на этот шаг в связи с повышением США пошлин на поставки стали и алюминия.