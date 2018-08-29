В российском руководстве не считают нормальным иск США в ВТО против России
Как сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва будет использовать широкую палитру контраргументов. Сегодня стало известно, что штаты запросили во Всемирной торговой организации консультации с Россией по вопросу о повышении российским руководством импортных пошлин на ряд американских товаров. В свою очередь Москва пошла на этот шаг в связи с повышением США пошлин на поставки стали и алюминия.
Комментарии8
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ihor_syvoryj 29 августа 2018 | 19:44
"Отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул: - Сам ты дурак!" (12 стульев)
gordy 29 августа 2018 | 19:53
"...Москва будет использовать широкую палитру контраргументов."
Смешивая белое с чёрным?
splin2 29 августа 2018 | 19:57
gordy:Москва не считает нормальным иск США в ВТО против
России.
Москва всегда права.)))
deda_cuki_danki 29 августа 2018 | 19:49
В российском руководстве не считают нормальным иск США в ВТО против России. Так сформулировать могло только оно "глупое эховское быдло"
zurich_106 29 августа 2018 | 20:01
deda_cuki_danki: введи в поисковик: "В Кремле считают иск США против России в ВТО ненормальным"
deda_cuki_danki 29 августа 2018 | 20:16
zurich_106: Вонючка , введи в поисковик: "В Кремле считают иск США против России в ВТО ненормальным" Окромя быдловского эха такую формулировку не даёт никто . Потому как на такую "фантазию" ума хватает только у "спецкорров" эха . БУГАГАГАГААА
hrzn877 29 августа 2018 | 20:06
Дело в том, что Россия состоит в ВТО, а по законам ВТО страна не имеет права поднять пошлины на продукцию только одного члена ВТО. Скажем, штаты подняли пошлину на металл от всех производителей, а Россия только на товары из штатов, что противоречит подписанному Россией договору - это если в двух словах о сути. У России как всегда своя правда, а весь мир как обычно не прав.
aallttoo 29 августа 2018 | 20:30
Широкая палитра контраргументов - это Воронежу приготовиться