Суд в Амстердаме арестовал акции газопровода «Голубой поток», которые принадлежат «Газпрому»

Это сделано в рамках требований по спору российского концерна с украинским «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма, — передает РИА Новости. Под арест также попал долг оператора морского участка газопровода перед российской стороной. Проект «Голубой поток» предполагает строительство газопровода из России в Турцию. По решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиардов долларов.