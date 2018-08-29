Суд в Амстердаме арестовал акции газопровода «Голубой поток», которые принадлежат «Газпрому»
Это сделано в рамках требований по спору российского концерна с украинским «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма, — передает РИА Новости. Под арест также попал долг оператора морского участка газопровода перед российской стороной. Проект «Голубой поток» предполагает строительство газопровода из России в Турцию. По решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиардов долларов.
Комментарии11
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lenin3 29 августа 2018 | 19:35
Шо ж вы делаете,подлые голландцы:теперь для возмещения дружбанам 2,5лярдов Вошьдю придется обратно поднимать бабам пенсионный возраст на 3 года.В принципе,пацан дал-пацан и забрал...
ykpon_cyka 29 августа 2018 | 19:39
lenin3: Да вы не волнуйтесь , это ж хохлы , хохлам обычно ничего отдавать не обязательно ,им главное пообещать и пусть они скачут счастливые !)))
lenin3 29 августа 2018 | 19:43
ykpon_cyka: а-а,я вас понял:это хохлам что-то не вернули по суду,но пенсионный возраст на всякий случай подняли.Короче,опять хохлы во всем виноваты.А я-то,наивный,думал,что правительство России...
ykpon_cyka 29 августа 2018 | 19:48
lenin3: Правительство на другой планете живёт… родной.
rampa 29 августа 2018 | 19:56
ykpon_cyka: если бы на другой
nestor199 29 августа 2018 | 19:59
lenin3: У хохлов какой пенсионный возраст?
vladimir_veteran 29 августа 2018 | 19:42
Ну и правильно! Сколько можно дурить мир?
begly_ 29 августа 2018 | 19:45
И тут Украина смогла понадкусувать.
ihor_syvoryj 29 августа 2018 | 19:49
Вообще-то Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере 2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров "Газпром" должен украинскому"Нафтогазу" 2,56 млрд баксов.
nestor199 29 августа 2018 | 20:01
ihor_syvoryj: И чё?
splin2 29 августа 2018 | 20:02
ihor_syvoryj: РФ отдаст долг путем поставки вооружений, боеприпасов и ГСМ сепаратистам Донбасса.))