Жительница Гонконга утверждает, что ее насильно выдали замуж на свадьбе, которую она считала розыгрышем
21-летняя девушка обратилась за помощью к юристам и в местной федерацию профсоюзов. По словам потерпевшей, которые приводит Би-би-си, она приняла проходящую церемонию за часть тренинга для сотрудников компании по организации свадеб. Ранее девушка обратилась по объявлению о стажировке в качестве визажиста. После недели обучения ей предложили участвовать в свадьбе-розыгрыше. В Гонконге говорят, что это стало новой формой брачного мошенничества. Ее жених является жителем Китая, но теперь получил право переселиться в Гонконг.
Комментарии2
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malanoff 29 августа 2018 | 19:14
Я два раза был в Гонконге ,Но ничего такого не заметил.
malanoff 29 августа 2018 | 19:17
malanoff: А вот в России вообще ужас. Сегодня Путин выступал...