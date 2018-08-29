Жительница Гонконга утверждает, что ее насильно выдали замуж на свадьбе, которую она считала розыгрышем

21-летняя девушка обратилась за помощью к юристам и в местной федерацию профсоюзов. По словам потерпевшей, которые приводит Би-би-си, она приняла проходящую церемонию за часть тренинга для сотрудников компании по организации свадеб. Ранее девушка обратилась по объявлению о стажировке в качестве визажиста. После недели обучения ей предложили участвовать в свадьбе-розыгрыше. В Гонконге говорят, что это стало новой формой брачного мошенничества. Ее жених является жителем Китая, но теперь получил право переселиться в Гонконг.