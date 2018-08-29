По мнению зам.главы ведомства Алексея Волина, интернет-ресурсу никто не может указать конкретные адреса конкретных пиратских сайтов. Роскомнадзор пригрозил заблокировать Яндекс-Видео, если тот не удалит ссылки на пиратские сайты.

Это разбирательство может создать полезный для российского общества прецедент, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По мнению Казаряна, претензии Роскомнадзора к Яндексу неуместны, поскольку поисковый сервис сам не размещает незаконную информацию.