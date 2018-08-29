Яндекс имеет серьезные аргументы в споре вокруг сервиса Яндекс.Видео, — считают в Министерстве цифрового развития
По мнению зам.главы ведомства Алексея Волина, интернет-ресурсу никто не может указать конкретные адреса конкретных пиратских сайтов. Роскомнадзор пригрозил заблокировать Яндекс-Видео, если тот не удалит ссылки на пиратские сайты.
Это разбирательство может создать полезный для российского общества прецедент, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По мнению Казаряна, претензии Роскомнадзора к Яндексу неуместны, поскольку поисковый сервис сам не размещает незаконную информацию.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fomaneverov Фома (Роман) Неверов 29 августа 2018 | 19:57
Заблокировать Яндекс - гениальная идея. Роскомнадзор окончательно спятил.