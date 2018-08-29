"В Минфине подсчитали требуемую сумму на реализацию предложений президента по повышению пенсионного возраста"

Для этого понадобится уточнение бюджетных планов, — отметил Антон Силуанов: «По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения не шестилетнем периоде составляют порядка 500 миллиардов рублей. Это потребует уточнения тех проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трех и шестилетний период. Необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете Пенсионного фонда. И, соответственно, трансферта из Федерального бюджета Пенсионному фонду так же будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом Российской Федерации инициативы». Антон Силуанов добавил, что все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит от изменений в пенсионном законодательстве, будут направлены на повышение пенсий.