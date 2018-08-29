В Минфине подсчитали требуемую сумму на реализацию предложений президента по повышению пенсионного возраста
Для этого понадобится уточнение бюджетных планов, — отметил Антон Силуанов: «По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения не шестилетнем периоде составляют порядка 500 миллиардов рублей. Это потребует уточнения тех проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трех и шестилетний период. Необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете Пенсионного фонда. И, соответственно, трансферта из Федерального бюджета Пенсионному фонду так же будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом Российской Федерации инициативы». Антон Силуанов добавил, что все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит от изменений в пенсионном законодательстве, будут направлены на повышение пенсий.
Комментарии11
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sadda 29 августа 2018 | 19:12
Денег для пенсий нет, а вот сделать налог с доходов физических лиц прогрессивным как на Западе Путин отказывается. Не хочет богатеньких напрягать, предпочитает все проблемы решать за счет бедных.
gordy 29 августа 2018 | 19:51
"В Минфине подсчитали требуемую сумму на реализацию предложений президента по повышению пенсионного возраста"
Те, кто не доживут, хоть на бумаге узнают размер недосягаемой пенсии?
jetsam 29 августа 2018 | 19:14
млять, майские указа от 2002 и 2004 еще не выполнены - денег все нет.
а тут новая фигня....
эй, наверху. нефть еще не 220 за баррель !
220 это вольтаж в розетке - вы спутали!!!!!!!!!!
vla7815 29 августа 2018 | 19:16
Вове до усёру щеки несколько дней раздували все порабощенные им СМИ, а в итоге вова выпустил тихий пшик. И этот пшик тянет на 500 миллиардов деревяннововиных рублей. Осталось понять теперь как их пилить будут.
vraki 29 августа 2018 | 19:31
плешивый вынес правильное решение - лучше пусть мрут на работе , чем влачат жалкое существование на пенсии .
sadda 29 августа 2018 | 19:35
Гимн Единой России.
Мы рождены чтоб растащить Россию
От Беломорья до Курильских гор.
И в этом деле Путин наш миссИя
Здесь правят балом олигарх и вор!
Мы превратили Родину в корову
Европа газ и нефть у нас берет.
Мы сыты, упакованы, здоровы
И грабим безнаказанно народ!
navsegda 29 августа 2018 | 19:39
sadda:
Вроде не бездельники и могли бы жить
Им бы только Путина взять и заменить
Им бы только Путина взять и заменить
Вроде не бездельники и могли бы жить
nehoroshiy 29 августа 2018 | 19:36
Что-то никто не хочет толкнуть успокоительную речь для, тех кто не доживёт до пенсии.
vadimp 29 августа 2018 | 19:36
"... будут направлены на повышение пенсий ..."
:))) Денег в общем станут платить меньше, и называют это повышением? :)))
"Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь —
И делай с ним, что хошь!"
i_c_e 29 августа 2018 | 19:51
Для меня это непостижимо. Ещё не принята эта самая «реформа», которая, якобы, освобождает нагрузку на бюджет от выплаты пенсий, при этом уже рассчитывается как надо бюджет изменять при её «ослаблении». То есть этот гадёныш уже давно заложил в бюджет 63/65 лет, а теперь будет «подправлять» под выступление Путина?
cromwel 29 августа 2018 | 19:53
А че вы все ржете? Деньги то из наших карманов вынут. А?