В Москве погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината

По предварительным данным, бельгиец Бруно Чарльз де Куман выпал из окна своей квартиры.

Следствие не усматривает криминальных мотивов в смерти топ-менеджера НЛМК, рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник. Обстоятельства происшествия уточняются. Причиной гибели Бруно Чарльза де Кумана стало падение с большой высоты – скорее всего, он выпал из окна, добавил собеседник агентства. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», падение не было преднамеренным и мужчина был трезв. Главный редактор радио Сергей Доренко опубликовал в своем Telegram-канале снимок с места происшествия – на фотографии погибший лежит на земле на спине, его тело прикрыто черным пластиковым мешком.

По словам водителя де Кумана, погибший собирался подняться в свою квартиру и попросил подождать его внизу, чтобы затем поехать дальше. Всего через несколько минут мужчина выпал из окна. СК начал доследственную проверку по факту его гибели.

В НЛМК подтвердили гибель своего вице-президента. В компании де Куман проработал около года.