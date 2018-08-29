Лев напал на дрессировщика в Большом московском цирке
Животное нанесло рваную рану на репетиции. Артисты готовятся к фестивалю «Идол». По словам заместителя гендиректора цирка Татьяны Запашной, дрессировщик подошел ко льву слишком близко, и тот сильно укусил его за руку. Она подчеркнула в интервью агентству «Москва», что лев не проявил агрессии, а просто ограничил дистанцию с дрессировщиком. Сейчас пострадавший находится в больнице. У него началось нагноение. Запашная заверила, что безопасности зрителей ничто не угрожает, они будут смотреть представление через клетку.
Комментарии6
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chenxiang 29 августа 2018 | 18:45
Хотелось бы смотреть на Запашных через клетку. Когда они прекратят мучить животных?
fresh_breeze 29 августа 2018 | 18:46
Даже лютый зверь протестует против увеличения пенсионного возраста.
Алексей Анатольевич, Вы сейчас тоже в клетке, поэтому обязаны поддержать коллегу, который, в отличие от Вас, лишён дара человеческой речи. Не упустите случая, как Вы это умеете!
ykpon_cyka 29 августа 2018 | 18:48
А че не уточняют какой Лев , шлоссберг , пономарев или яшин ? )))
redrica 29 августа 2018 | 18:57
А нечего концлагерь для животных устраивать.
koshkaedu 29 августа 2018 | 18:58
Да ладно, пусть братья Занашные ещё поживут.
polsan 29 августа 2018 | 19:00
Запашная заверила, что безопасности зрителей ничто не угрожает.
Это Запашная перевела стрелки не другую тему. Видно жмётся на деньги цирк, так как с животными в таких случаях, обычно расстаются: напав один раз, они могут повторить попытку.