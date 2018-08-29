Лев напал на дрессировщика в Большом московском цирке

Животное нанесло рваную рану на репетиции. Артисты готовятся к фестивалю «Идол». По словам заместителя гендиректора цирка Татьяны Запашной, дрессировщик подошел ко льву слишком близко, и тот сильно укусил его за руку. Она подчеркнула в интервью агентству «Москва», что лев не проявил агрессии, а просто ограничил дистанцию с дрессировщиком. Сейчас пострадавший находится в больнице. У него началось нагноение. Запашная заверила, что безопасности зрителей ничто не угрожает, они будут смотреть представление через клетку.