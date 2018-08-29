Участники молодежного форума Росатома отравились в Петербурге

Мероприятие проходило в гостинице «Прибалтийская». Как рассказали в городском управлении Роспотребнадзора, накануне вечером за медицинской помощью обратились 29 человек. Специалисты говорят о вспышке кишечной инфекции. Сейчас в гостинице проводится проверка. В ее ресторане уже обнаружили нарушения санитарных норм.