Участники молодежного форума Росатома отравились в Петербурге
Мероприятие проходило в гостинице «Прибалтийская». Как рассказали в городском управлении Роспотребнадзора, накануне вечером за медицинской помощью обратились 29 человек. Специалисты говорят о вспышке кишечной инфекции. Сейчас в гостинице проводится проверка. В ее ресторане уже обнаружили нарушения санитарных норм.
Комментарии4
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starokozlovicky2gus 29 августа 2018 | 18:36
Расщепили, так сказать, пуканы вместо атомов.
vinidbi 29 августа 2018 | 18:50
starokozlovicky2gus: Не знаю почему-но почему то не жалко этих из этого молодежного формирования?!
divannaya_analitika 29 августа 2018 | 18:45
надо было в "Гельвеции" проводить.
payalnick 29 августа 2018 | 19:00
Корпускулы оказались не свежими. Бастрыкин весь общепит разгонит на синхрофазатроне.