Решение выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы было личной инициативой Владимира Путина

Президент хотел объяснить людям причины, которыми руководствовалось правительство, рассказать, почему нельзя дальше медлить с преобразованиями, — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что инициатива реформы принадлежит правительству, однако Путин никогда не уходил от своей ответственности.

Президент высказался сегодня за небольшую корректировку реформы и, в частности, за повышение пенсионного возраста для женщин до 60-ти, а не до 63-х лет.