Решение выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы было личной инициативой Владимира Путина
Президент хотел объяснить людям причины, которыми руководствовалось правительство, рассказать, почему нельзя дальше медлить с преобразованиями, — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что инициатива реформы принадлежит правительству, однако Путин никогда не уходил от своей ответственности.
Президент высказался сегодня за небольшую корректировку реформы и, в частности, за повышение пенсионного возраста для женщин до 60-ти, а не до 63-х лет.
Комментарии6
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andygo__ru 29 августа 2018 | 18:44
...А, ну, тогда понятно - все, как обычно: таился, прятался в кустах, боялся спугнуть...
...и тут из химчистки принесли белый костюм! ;)
semia 29 августа 2018 | 18:51
Все это напоминает снижение цен на хрусталь и ковры после резкого повышения цен на водку в СССР. И шо,опять?
dadmorose 29 августа 2018 | 18:45
Ну что, было неприемлемо, а теперь стало вполне приемлемо. Можно больше не протестовать.
rampa 29 августа 2018 | 18:47
и почему никто не сомневался, что Путин обязательно проявит эту инициативу?
peresvet73 29 августа 2018 | 18:54
Было вынужденным шагом, конечно, после того, как Медведев взбрыкнул и отвалил в сторону лечить "спортивную травму". Путину, всё труднее становится, чужими руками жар загребать.
ugiazov 29 августа 2018 | 18:58
Он известил, что женщинам прибавят не 8 а 5 лет трудового срока, и ждал восторженных воплей.