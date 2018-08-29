Руководство Новолипецкого металлургического комбината подтвердило гибель топ-менеджера компании
Руководство Новолипецкого металлургического комбината подтвердило гибель топ-менеджера компании Бруно Чарльза де Кумана. Подробности трагедии в компании комментировать отказались. Источник агентства ТАСС сообщил, что мужчина выпал из дома на улице Серафимовича, больше известного как Дом на набережной. Де Куман снимал там квартиру, проживал один. Его семья находится за рубежом. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Комментарии5
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starokozlovicky2gus 29 августа 2018 | 18:38
Капризы инвестиционного климата в зоне рискованного земле- и вообще-что-либо-делия.
vezdehod 29 августа 2018 | 18:52
Проклятый "Дом на Набережной" - оттуда так просто не уходили. А, почему он не жил в Липецке?
tvitov66 29 августа 2018 | 18:58
vezdehod: топ-менеджеры опять выпадают из окон - хорошо что нам объяснили про стабильность и вставание с колен, а то напоминало бы 90-е
drillerthriller 29 августа 2018 | 18:41
Ох, я уж за сердце схватился. Думал - Лисин!
juche 29 августа 2018 | 18:45
Почему жил не в Липецке,а в Москве.