Руководство Новолипецкого металлургического комбината подтвердило гибель топ-менеджера компании Бруно Чарльза де Кумана. Подробности трагедии в компании комментировать отказались. Источник агентства ТАСС сообщил, что мужчина выпал из дома на улице Серафимовича, больше известного как Дом на набережной. Де Куман снимал там квартиру, проживал один. Его семья находится за рубежом. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.