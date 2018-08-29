В Аризоне через пару часов начнется церемония прощания с сенатором Джоном Маккейном

Он скончался в минувшую субботу от рака мозга на 82-м году жизни.

Прощание с Маккейном пройдет в Капитолии штата Аризона в Финиксе. Сначала на церемонии будет присутствовать только семья и близкие друзья сенатора, затем же жители штата, который Маккейн больше 30 лет представлял в Сенате, смогут почтить его память. Само прощание растянется на несколько дней. Завтра – также в Финиксе, пройдет поминальная служба по Маккейну в одной из баптистских церквей. А в пятницу тело сенатора доставят в Вашингтон. Его гроб поместят прямо под куполом ротонды столичного Капитолия, сообщает The New York Times. За всю историю, отмечает газета, лишь 30 самым выдающимся деятелям США выпадала такая честь. На прощание должны прийти бывшие президенты страны Джордж Буш-младший и Барак Обама. А вот нынешний американский лидер Дональд Трамп на церемонию не был приглашен — единственным из политиков первого ранга. Маккейн не раз критиковал его за позицию в отношении России и Китая. Сам Трамп также допускал резкие высказывания в адрес сенатора. Как пишет издание «Политико», Маккейн заранее спланировал свои похороны и тех, кто будет нести его гроб. В их числе – российский журналист Владимир Кара-Мурза младший и бывший вице-президент США Джо Байден.

Похоронят Маккейна в воскресенье в городе Аннаполис.