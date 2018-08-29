Статуя президента Турции в немецком Висбадене в рамках фестиваля была преждевременно удалена из-за угрозы беспорядков

Статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выставленная в немецком городе Висбадене в рамках художественного фестиваля, была преждевременно удалена из-за угрозы беспорядков.

Во вторник вечером на площади перед инсталляцией собралось несколько сот человек. Некоторые просто фотографировались на фоне турецкого флага. Однако из-за общей агрессивной настроенности было решено направить для охраны порядка сто полицейских. Окрашенная под золото четырехметровая статуя президента Турции привлекла не только внимание любителей искусства, но и вызвала горячие споры между поклонниками и противниками Эрдогана в Германии. Кто-то даже написал на статуе «турецкий Гитлер». В Висбадене также ожидались протесты курдов.Устроители фестиваля «Биеннале» под названием «Bad news» были готовы к разноречивым реакциям, но не к рукоприкладству и поножовщине. «Статуя была установлена для дискуссий об Эрдогане», — сообщил глава городского театра, организовавшего инсталляцию. Бургомистр города объяснил, что статуя не рассматривалась как политическая акция и решение о ее установке было принято на основании того, что в рамках свободы искусства «подобное можно выдержать». Однако при запросе разрешения устроители фестиваля не сообщили, о чьей статуе идет речь. После продолжительных дискуссий администрация города решила убрать весящую две с половиной тонны статую, сообщив по «Твиттеру»: «Безопасность не может быть больше гарантирована».

В Германии проживает около семи миллионов этнических турков. Протестные акции ожидаются также во время визита Эрдогана в столице ФРГ в конце сентября. Для берлинских полицейских даже вынесен запрет на отпуск в конце месяца. Фестиваль «Биеннале» в Висбадене продолжится до 2 сентября.