В эти минуты матч второго круга Открытого Чемпионата США по теннису играет россиянин Даниил Медведев

Соперник Данила Медведева – греческий теннисист Стефанос Циципас личность примечательная. Он внук знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова и сын теннисистки Юлии Сальниковой. Стефанос стремительно ворвался в элиту современного тенниса. В первую двадцатку он попал всего за два года, установив тем самым рекорд для греческих теннисистов, которые до сих пор не поднимались даже в первую сотню. Ни одного турнира Циципас пока не выиграл, но выступает стабильно. С Медведевым он успел поссориться недавно на турнире в Майами, где обозвал его «поганым русским» и в спешке удалился в раздевалку, когда наш игрок начал выяснять с ним отношения, так что у сегодняшнего матча есть и личная подоплека. Карен Хачанов встречается с Лоренцо Сонего. Итальянец сыграл всего 10 матчей в туре, но при этом в одном из них на турнире Большого Шлема сумел победить ветерана из Люксембурга Жиля Мюллера. Вряд ли он станет для Хачанова серьезным препятствием. Чего не скажешь о немецкой теннисистке Юлии Гергес, которая играет с Екатериной Макаровой. Немка сейчас девятая ракетка мира и победа Макаровой станет если не сенсацией, то неожиданностью точно. Катя все-таки более сильна в парной игре.

Сегодня во второй круг Открытого чемпионата США уже вышли Мария Шарапова и Дарья Касаткина.