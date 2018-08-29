Федеральное Агентство Новостей опубликовало переписку ЦУР с погибшими в Африке российскими журналистами

Из него можно сделать вывод, что в организации недобросовестно подошли к подготовке поездки съемочной группы в ЦАР.

Важно понимать, что эту публикацию нельзя расценивать как полноценную журналистскую работу, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишма. Фишман отметил, что подобные атаки на Михаила Ходорковского проходят уже не в первый раз.