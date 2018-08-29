Федеральное Агентство Новостей опубликовало переписку ЦУР с погибшими в Африке российскими журналистами
Из него можно сделать вывод, что в организации недобросовестно подошли к подготовке поездки съемочной группы в ЦАР.
Важно понимать, что эту публикацию нельзя расценивать как полноценную журналистскую работу, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишма. Фишман отметил, что подобные атаки на Михаила Ходорковского проходят уже не в первый раз.
Комментарии1
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prof57 29 августа 2018 | 18:31
Недобросовестно отнеслись? Да они их туда отправили в качестве баранов в логово волков....