Художественный центр для социально незащищенных детей «Дети Марии» находится под угрозой закрытия
Московские власти лишили его возможности продлить договор на предоставление им помещения,— сказала «Эху Москвы» заместитель директора организации Юлия Лосева. Юлия Лосева добавила, что у центра нет возможности подать еще одну заявку в рамках действующего конкурса на помещение.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 29 августа 2018 | 18:32
А что Белое Братство уже не запрещённое в РФ организация, или Эхо про то не знает? Так я сейчас отправлю! Дети Марии и белое братство - отно и тоже! Т.Е Эхо за запрещённые секты?
banyi3 29 августа 2018 | 18:35
banyi3: В прокуратуру ПОШЛО!!!! )
banyi3 29 августа 2018 | 18:45
Сейчас эхо это удалит)))