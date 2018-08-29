Художественный центр для социально незащищенных детей «Дети Марии» находится под угрозой закрытия

Московские власти лишили его возможности продлить договор на предоставление им помещения,— сказала «Эху Москвы» заместитель директора организации Юлия Лосева. Юлия Лосева добавила, что у центра нет возможности подать еще одну заявку в рамках действующего конкурса на помещение.